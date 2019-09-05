Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей

05.09.2019 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей

Сильные магнитные возмущения начались 31 августа.

Метеорологи не берутся озвучивать точный срок окончания разбушевавшейся магнитной бури. Врачи бьют тревогу — слишком много рисков, связанных со здоровьем людей возникает во время подобных явлений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ua.

Терапевт Татьяна Романенко дала полезные советы метеочувствительным людям, которые помогут избежать негативных последствий для здоровья.

В последние дни метеозависимые люди почувствовали на себе влияние магнитных бурь, которые пагубно отражаются на здоровье. Многие восприимчивые люди ощутили слабость в теле, упадок настроения и работоспособности, а также снижение внимания. Водителям в таких ситуациях сложнее управлять автомобилем и концентрироваться на дороге.

Врач рекомендует людям, испытывающим хоть малейшее возбуждение во время магнитных бурь, постоянно держать под рукой успокаивающие препараты. Людям с болезнями сердца врач рекомендует следить за артериальным давлением. Также медик дает рекомендацию всем, кто подвергся влиянию магнитных возмущений — больше спать, гулять, исключить употребление алкоголя, правильно питаться и уменьшить количество потребляемой соли. В общем, придерживаться правил здорового образа жизни.

Напомним, магнитная буря, начавшаяся 31 августа, стала второй по силе в 2019 году. Чуть более масштабное событие было зафиксировано в мае этого года, когда буря достигла уровня три балла из пяти. Сейчас магнитные волнения достигли отметки в два балла.



Теги: Донбасс, здоровье, советы, магнитная буря
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх