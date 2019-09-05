Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей

05.09.2019 15:20

Сильные магнитные возмущения начались 31 августа.

Метеорологи не берутся озвучивать точный срок окончания разбушевавшейся магнитной бури. Врачи бьют тревогу — слишком много рисков, связанных со здоровьем людей возникает во время подобных явлений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ua.

Терапевт Татьяна Романенко дала полезные советы метеочувствительным людям, которые помогут избежать негативных последствий для здоровья.

В последние дни метеозависимые люди почувствовали на себе влияние магнитных бурь, которые пагубно отражаются на здоровье. Многие восприимчивые люди ощутили слабость в теле, упадок настроения и работоспособности, а также снижение внимания. Водителям в таких ситуациях сложнее управлять автомобилем и концентрироваться на дороге.

Врач рекомендует людям, испытывающим хоть малейшее возбуждение во время магнитных бурь, постоянно держать под рукой успокаивающие препараты. Людям с болезнями сердца врач рекомендует следить за артериальным давлением. Также медик дает рекомендацию всем, кто подвергся влиянию магнитных возмущений — больше спать, гулять, исключить употребление алкоголя, правильно питаться и уменьшить количество потребляемой соли. В общем, придерживаться правил здорового образа жизни.

Напомним, магнитная буря, начавшаяся 31 августа, стала второй по силе в 2019 году. Чуть более масштабное событие было зафиксировано в мае этого года, когда буря достигла уровня три балла из пяти. Сейчас магнитные волнения достигли отметки в два балла.