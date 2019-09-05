Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью

05.09.2019 16:20

В скандале о закрытии Беларусью границы с Украиной наметился новый поворот

В частности, официальный Минск опроверг заявление президента Александра Лукашенко о том, что Беларусь якобы перекрыла границу из-за того, что с территории Украины в Республику попадало большое количество оружия

Подобное заявление сделал госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась, пишет агентство Интерфакс

По его словам, Беларусь не закрыла государственную границу с Украиной, а «только укрепила охрану якобы для недопущения нелегального ввоза оружия».

«Мы рады всем гостям, которые приходят с добрыми намерениями. Но вместе с тем мы выставляем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями – неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пунктами пропуска», – заявил Зась в комментарии журналистам.

Он также отметил, что Беларусь якобы «учитывает риски , которые исходят с территории Украины», а инцидент с границей — попытка выстроить кордон с соседними государствами.

«Это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс – выстраивание государственной границы с соседними государствами. Сколько тысяч единиц оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно», — подытожил чиновник, который своим заявлением опроверг ложь Александра Лукашенко.

Ранее мы сообщали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко выдал распоряжение перекрыть границу с Украиной. По его словам, Минск якобы усилил пограничный контроль из-за «большого количества оружия, которого попадает на территорию Республики из Украины».

«Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно… националистически настроенных – жди терроризма», – отметил президент Беларуси.

Источник: https://politeka.net