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Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
В Киеве разгорелся протест против освобождения главного свидетеля в деле о сбитии МН17 Владимира Цемаха
Вечером 5 сентября украинцы устроили пикет под зданием апелляционного суда в Киеве. Как сообщает ТСН, там собрались несколько десятков активистов «Нацкорпуса», которые вышли на акцию с файерами и баннерами «Апеляционный суд – пособник террористов».
Участники протеста возмущены тем, что апелляционный суд решил выпустить на свободу главного фигуранта громкого дела. Они назвали решение абсурдным и заявили, что члены судейской коллегии совершили преступление и должны быть наказаны.
«Нацкорпус» также требует повторного задержания Цемаха. Активисты намекнули на то, что сами готовы задержать боевика, если найдут его.
«Получается, что мы идем, не смотря на все старания бойцов на Востоке, которые ежедневно получают ранения, погибают», — заявили участники протеста.
«Суд – пособник террористов!», «Цемаха – за решетку!», «Цемаха – на пожизненное!», «Судьи, выходите!», — скандировали террористы.
Пикет продлился недолго и после 17:00 его участники начали расходиться. Однако, активисты организовали еще одну акцию, которая должна пройти на Майдане Независимости.
Ранее стало известно о том, что из-под стражи освободили фигуранта по делу сбитого Боинга MH17 Владимира Цемаха. Об этом сообщают в сети:
«Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха», — сообщили в соцсетях.
Киевский апелляционный суд принял решение отменить арест свидетеля по делу MH17 Цемаха. И постановил — освободить Владимира Цемаха в зале суда.
До этого также сообщалось о том, что Владимир Путин затягивает обмен пленными нарочно – у главы Кремля есть свой, особый расчет по этому поводу.
Мнение о затягивании обменом пленными между РФ и Украиной озвучил украинский журналист Юрий Бутусов. Путин намеренно заводит ситуацию на такие информрубежи, когда будет логичным и возможным «подтолкнуть» власти Украины к выгодной для себя расстановки в обмене.
По его мнению, Кремль хочет выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха в обмен на украинцев.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Киев, протест, освобождение
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