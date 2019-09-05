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Назван главный недостаток нового Кабмина: «придется менять людей»
Единственный минус нового Кабинета Министров – недостаток управленческого опыта.
Об этом в видеоинтервью Politeka заявил российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.
По его словам, молодой возраст и политическая неопытность нового Кабмина минусом не является, так как присутствует главный критерий – профессионализм. Единственным фактором, вызывающим опасение, является управленческая неопытность.
«Многие из них всегда были экспертами – аналитиками, разработчиками, консультантами, но не менеджерами. Кто-то не справится, большинство справится, но кто-то – нет. Вопрос в том, насколько они будут готовы исправлять свои ошибки», — говорит Пономарев.
Возможно, для исправления неминуемых ошибок понадобится менять людей, считает политик, людей, который новоизбранный премьер сам отбирал. Готовность Гончарука менять людей, таким образом, станет показательной.
«И все же, отсутствие опыта – это в целом не катастрофа. У нас у всех в какой-то момент нету опыта. Вот если бы не было идеи, если бы они пришли воровать – тогда да, тогда была бы катастрофа. А в данном случае, у каждого из назначенных министров идея есть», — объясняет Пономарев.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Донбасс, недостаток, Кабмин
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