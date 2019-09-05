Преемница Супрун придумала свою «фишечку» для украинцев

05.09.2019 14:40

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая будет давать советы гражданам относительно медицинского права. Об этом она заявила на пресс конференции, передает Голос.

"Я тоже имею что сказать, думаю, будет отдельный блог по информированию вас об интересных и важных вещах, которые соответствуют знаниям, которыми я владею", - сказала Скалецкая.

Как добавил на пресс конференции советник Скалецкой Дмитрий Раимов, это будут вопросы прав как пациентов, так врачей. Однако, по его словам, медицинские вопросы для широкой общественности будут также освещаться пресс-служба министерства на странице учреждения, "если на это будет запрос".

Источник: https://from-ua.com