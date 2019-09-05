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Путин прокомментировал освобождение Цемаха

05.09.2019 18:49
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Путин прокомментировал освобождение Цемаха

В Российской Федерации мгновенно отреагировали на освобождение фигуранта дела о крушении "Боинга 777" Владимира Цемаха, причем комментарий дал лично Владимир Путин.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал новость про освобождение боевика "ДНР" Владимира Цемаха - главного свидетеля по крушению "МН 17", передает "Диалог.UA".

В этой связи хозяин Кремль нарушил молчание и дал оценку переговорам по масштабному обмену пленных между Россией и Украиной: "Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям, но подходим к финалу".

В Сети также появились десятки сообщений, которые напрямую связывают факт освобождения Цемаха и возобновление процесса переговоров после сорванного обмена. "Цемах освобожден. Процесс обмена возобновляется", - пишет канал "НЕЗЫГАРЬ".

"Мы финализируем наши переговоры, обмен будет крупным, масштабным", - приводит цитату Путина "Раньше всех".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Путин, освобождение
 
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