В Украине увеличились выплаты декретных пособий

05.09.2019 08:48

Фонд социального страхования увеличил на 14% финансирование декретных выплат. Об этом сообщила пресс-служба ФССУ.



С начала года Фонд страхования выплатил пособия по беременности и родам на сумму 2,63 миллиарда гривен. Это на 14% больше чем в аналогичный период 2018 года.



Всего пособие получили более чем 93 тысячи женщин.



ФССУ профинансировал 108 тысяч листков нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, которые выдаются с 30 недели беременности на 126 календарных дней. Однако в случае возникновения осложнений, выдается еще один листок нетрудоспособности.



Выплаты по декрету равняются размеру средней зарплаты. И их выплачивает Фонд.



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В ФССУ напомнили, чтобы пособие было получено вовремя и не было проблем, лисок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев с окончания отпуска по беременности и родам.



Источник: antikor.com.ua