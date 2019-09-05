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В Украине увеличились выплаты декретных пособий

05.09.2019 08:48
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В Украине увеличились выплаты декретных пособий

Фонд социального страхования увеличил на 14% финансирование декретных выплат. Об этом сообщила пресс-служба ФССУ.

С начала года Фонд страхования выплатил пособия по беременности и родам на сумму 2,63 миллиарда гривен. Это на 14% больше чем в аналогичный период 2018 года.

Всего пособие получили более чем 93 тысячи женщин.

ФССУ профинансировал 108 тысяч листков нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, которые выдаются с 30 недели беременности на 126 календарных дней. Однако в случае возникновения осложнений, выдается еще один листок нетрудоспособности.

Выплаты по декрету равняются размеру средней зарплаты. И их выплачивает Фонд.

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В ФССУ напомнили, чтобы пособие было получено вовремя и не было проблем, лисок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев с окончания отпуска по беременности и родам.


Источник: antikor.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, страхование, декретный отпуск
 
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