- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности10:17
- Автомобиль обстреляли в Киеве, съехалась полиция: подробности09:00
- Путин созвонился с Макроном и поставил условие Зеленскому: «Киеву необходимо… «08:46
- "Это самое страшное, я это не забуду никогда", - Карпюк поразил подробностями о пытках в России - видео 08:20
- Госдеп США потребовал от РФ выполнить все пункты Минских договоренностей08:00
- «Враг просто «зверствует»: На Донбассе развязались кровавые бои07:30
- Украинцам раздадут по два гектара земли: как получить07:15
- Мокрый снег и настоящие морозы: Синоптики озвучили прогноз погоды на «золотую» осень20:49
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев20:18
- ПриватБанк поразил заявлением: стало известно, на что украинцы потратили почти 10 миллиардов18:48
Александр Вилкул и Колесников сбежали из Украины. Что произошло?
Только после потери Вилкулом и Колесниковым депутатского статуса им объявили подозрения и начали процедуру розыска. Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшим депутатам Верховной Рады Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову. Об этом сообщил бывший Генпрокурор Юрий Луценко, которому в 2018 году Парламент отказал в снятии неприкосновенности с этих депутатов, пишет Диалог.UA.
Вилкул и Колесников не переизбрались на выборах 21 июля и потеряли депутатский иммунитет. "Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после потери ими депутатского статуса вчера им объявили подозрения и начали процедуру розыска", - говорится в "Фейсбуке" Луценко. По версии следствия, в 2011-2012 годах Александр Вилкул, будучи председателем Днепропетровской ОГА, выдал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков холхозов "Катериновский" и имени Горького общей площадью около 21 га для расширения карьера Орджоникидзевского ГОКа. Сейчас там находятся горные отвалы. Убытки оцениваются в 12 млн гривен.
Кроме того, в августе 2012 года Вилкул, как утверждает прокуратура, изменил целевое назначение 45 га сельскохозяйственных земель ООО "Арт Ленд". Из пашни они стали пастбищем (хотя по закону ее сначала нужно законсервировать на три года, чего не было сделано), а потом - землей промышленного назначения. Убытки оцениваются в 5 млн гривен. Дело квалифицировали по ст. 190 Уголовного кодекса.
Что касается Дмитрия Колесникова, ему вменяют причастность к отчуждению производственного и лабораторно-бытового корпуса Института трубной промышленности имени Осады по ул. Писаржевского, 1а в Днепре площадью почти 7 тыс. кв. м и списанию находившегося там оборудования. Произошло это в период, когда Колесников возглавлял Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом (существовало в 2010-2012 годах). По информации ГПУ, Колесников подписал изменения в перечень имущества, которое не включается в целостный имущественный комплекс, а также решение о переименовании помещений производственного корпуса № 1 на спортивно-оздоровительный корпус, а помещение лабораторно-бытового корпуса - на корпус общественного питания. Следствие считает, что это было сделано "для маскировки истинной функции, которые могли выполнять два производственных корпуса государственного предприятия особого стратегического значения". По его словам, в результате действий Колесникова произошло фактически уничтожение оборонного предприятия, которое участвовало в производстве ракет "Смерч", "Ураган", "Град". Инкриминируемые Колесникову действия сделали возможным беспрепятственное незаконное отчуждение цехов, рыночная стоимость которых на тот момент составляла 16 млн 701 тыс. грн. Позже Днепропетровский городской совет продал на аукционе предприятие менее чем за 5 млн грн. После этой приватизации промышленный потенциал предприятия был уничтожен, станки вырезаны, лаборатория ликвидирована.
Теги: Донбасс, Генеральная прокуратура, подозреваемый, Вилкул
- Генпрокуратура Украины начала расследовать дело о "государственном перевороте" в 2014 году
- "Путин прошёл длинный путь набирающего обороты изгоя" - Рабинович о дворцовом перевороте в Кремле
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Задержан южанин, подозреваемый в убийстве Егора Щербакова
- Пули сразили в мирное время
- "Чекисты ЛНР" нашли вещдоки, что "переворот" готовился
- «Враг просто «зверствует»: На Донбассе развязались кровавые бои07:30
- Back in the USSR. В Луганске торжественно открыли скульптуру «Девушка с веслом»22:17
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"21:20
- Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе19:50
- «Ты заходишь в мясорубку»: Украинский танкист рассказал о боях в Донецком аэропорту19:21
- В Спартаке от взрыва снаряда одна женщина погибла, вторая – ранена18:19
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой15:10
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек12:29
- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали11:48
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности10:17
- ФК "Олимпик" оскандалился в своем твиттере10:00
- Создана жидкость, останавливающая пулю, летящую со скоростью 450 м/с09:49
- Десять способов отказаться от сладкого без стресса для организма09:34
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака09:16
- Автомобиль обстреляли в Киеве, съехалась полиция: подробности09:00
- Путин созвонился с Макроном и поставил условие Зеленскому: «Киеву необходимо… «08:46
- "Это самое страшное, я это не забуду никогда", - Карпюк поразил подробностями о пытках в России - видео 08:20
- Госдеп США потребовал от РФ выполнить все пункты Минских договоренностей08:00
- Медики рассказали, почему вредно спать днем07:45
- Десять способов отказаться от сладкого без стресса для организма09:34
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака09:16
- Медики рассказали, почему вредно спать днем07:45
- Обладатели этой группы крови склонны к бессоннице и ожирению22:37
- Обходите десятой стороной: эксперты назвали самое опасное место в доме21:50
- Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ16:13
- "Хлеб к потолку прилипал": Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО15:04
- Ванга напророчила Трампу тяжелую болезнь и смерть13:58
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- Украинцам рассказали, что делать с рваными, исписанными или окрашенными купюрами10:53
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
- “Отец-основатель” “ДНР” Пургин предрек “ЛДНР” полный крах
- «А вдруг кто в поганую рожу плюнет?»: Гиркин жестко раскритиковал Путина за обмен пленными