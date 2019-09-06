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Бородай пригрозил Украине масштабным наступлением России и заявил, что все ее территории должны стать "русскими"

06.09.2019 09:28
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Бородай пригрозил Украине масштабным наступлением России и заявил, что все ее территории должны стать "русскими"

Террорист ​Александр Бородай выразил уверенность, что все украинские земли скоро войдут в состав ​России.

Александр Бородай, один из первых экс-главарей террористической "ДНР", во время презентации книги еще одного оккупанта в Москве заявил, что скоро РФ нападет на Украину и возьмет под контроль все ее земли.

Отметим, его спич показал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк,передает dialog.

"Не надо мириться, когда война продолжается. Мы можем вспомнить о милосердии, о прощении, о том, что мы одной крови тогда, когда русский флаг будет развеваться над городом Киевом! Вот тогда мы можем и вспомнить. Мы когда-то могли пожалеть после 1945 года немцев. Могли пожалеть и даже понять их как-то. Но только после 1945 года. Никто не жалел немцев ни в апреле, ни в марте 1945 года, когда шли бои за Берлин. И это правильно, это справедливо. И сейчас устраивать эти примиренческие акции – это позор", – сказал террорист. Кроме этого, террорист выразил уверенность, что все украинские земли скоро войдут в состав России. "Противник наш достаточно силен и хорошо организован. Но, тем не менее, мы как-то до сих пор держимся, и я надеюсь, через некоторое время пойдем в наступление", - отметил Бородай. В то же время слова террориста прокомментировал Роман Цимбалюк, подчеркнув, что этот спич обязательно должны услышать те граждане Украины, которые поддерживают политсилы, обещающие примирение с агрессором. "Я считаю, что эти слова заслуживают внимания. Особенно тех, кто в Украине голосует за партию Путина – Медведчука, партию "мира, развития и дружбы" с Россией. Здесь очень многие эту "дружбу" понимают так, что Украина как государство должна исчезнуть. А произойти это может исключительно огнем и мечем. И, как вы слышали, никто никого жалеть не собирается. Нужно быть полным идиотом, чтобы звать этих ребят к себе домой", – возмутился Цимбалюк.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, земля, ДНР, Бородай, наступление
 
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