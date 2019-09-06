Цемах уже мог дать показания следователям по делу "MH17" в Киеве: в Сеть попали подробности

06.09.2019 10:31

Голландские следователи по делу катастрофы "MH17" уже почти неделю находятся в Киеве, но неизвестно, дал ли им показания боевик "ДНР" Владимир Цемах.

Журналистка Ирина Ромалийская, ссылаясь на свои источники, сообщила в Сети, что следователи по делу "MH17" из Нидерландов с субботы находятся в Киеве, передает "Диалог.UA".

Однако, неизвестно главное, дал ли им показания боевик "ДНР" Цемах, являющийся одним из первых подозреваемых в трагедии "Боинга 777".

Автор подчеркивает, что Цемах в нидерландском деле о сбитом российским "БУКом" "Боинге" не свидетель, а подозреваемый. "Мои источники утверждают, что голландские следователи с субботы находятся в Киеве. Дал ли Цемах им показания, я не знаю", - пишет журналистка. Также Ромалийская подчеркнула, что Цемаха удалось вывезти в Украину ценой жизни одного сотрудника СБУ. "Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили!) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены", – отмечает Ромалийская.