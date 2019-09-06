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Гороскоп на 6 сентября: Близнецов ждут испытания, а Львам стоит навести красоту
День обещает быть насыщенным и неординарным. Хотите знать, что вас ждет 6 сентября?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, для кого начнется полоса испытаний, кто погрязнет в рутине, а кому придется делать решительные шаги.
Овен
Не будьте безразличны к окружающим. Если люди пытаются что-то до вас донести, прислушайтесь к их словам. Свою точку зрения сейчас лучше придержать, особенно в делах, которые касаются вашей профессиональной деятельности.
Телец
Откройте в себе новые качества. Для этого можно пообщаться с незнакомой компанией, сходить в какое-то новое место или заняться делом, которое вы раньше никогда не пробовали. Это раскроет ваши способности и освежит самочувствие.
Близнецы
Вас ждет настоящая полоса испытаний. Жизнь будет проверять ваши нервы на прочность, поэтому будьте готовы разбираться с непростыми задачами. Если сможете побороть внутреннюю неуверенность, добьетесь потрясающих высот.
Рак
Ваше упрямство очень раздражает окружающих. И они правы. Подумайте сами, разве вам понравилось бы, если бы кто-то из ваших знакомых слышал только себя? Посмотрите на свое поведение со стороны, это будет неприятно, но очень полезно.
Лев
Время наводить красоту! Причем, как снаружи, так и внутри. Постарайтесь достичь максимальной гармонии с собой и окружающим миром. Запишите на листочке, что в себе и в окружении вам не нравится, и попробуйте это исправить.
Дева
Сейчас вы запросто можете погрязнуть в рутине. Повседневные заботы будут вас затягивать. Если вам комфортно в этом процессе, можете ничего не предпринимать. Но если вы чувствуете, что начинаете злиться, откажитесь от части задач.
Весы
Вам нужно сосредоточиться на задачах, в которых вы по-настоящему сильны. Тогда вы сможете достичь успеха в короткие сроки. А вот проекты, в которых вы новичок, лучше отложить. В это время вы запросто можете наделать немало ошибок.
Скорпион
Постарайтесь ни с кем не ссориться в этот день. Это будет непросто, ведь люди будут словно специально провоцировать вас на скандал. Если сорветесь, позже будете долго ругать себя за неразумное импульсивное поведение.
Стрелец
В это время вас может терзать бессонница. Бороться с ней достаточно просто. Откажитесь от гаджетов перед сном, пейте больше воды, бывайте на свежем воздухе. Если это не помогает, можете принять натуральные успокоительные препараты.
Козерог
Куча дел, которая вас так смущала все последнее время, наконец начинает заканчиваться. Но вас это не радует. Почему? Все просто - в своей голове вы все еще настроены на волну под названием "Я ничего не успеваю". Переключитесь с нее.
Водолей
Вам пора делать решительные шаги. Если вы получите важное предложение, сделайте все возможное и невозможное, чтобы добиться желаемого. Не бойтесь ни конкурентов, ни трудностей. Сейчас вам любые задачи по плечу.
Рыбы
В вашем графике совсем не остается места для отдыха. Это полезно, ведь вы успеваете сделать очень много важных дел. Но о себе и своем организме тоже нельзя забывать. Вашему телу необходим здоровый сон, не пренебрегайте им.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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