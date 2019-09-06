У Зеленского появился шанс прекратить конфликт на Донбассе: «не закончится, пока не приедет…»

06.09.2019 16:06

Власти Украины имеют все возможности прекратить военный конфликт на Донбассе, но этими возможностями Киеву не позволяет воспользоваться политическая зависимость от Вашингтона

Такое заявление прозвучало от политолога Ивана Мезохо в эфире радио Спутник, пишет Политека.

Он прокомментировал высказывание пресс-секретаря Кучмы Дарьи Олифер о том, что нужно возобновить двусторонний российско-украинский контроль за соблюдением режима прекращения огня на юго-востоке. Политолог подчеркнул, что у новых властей Украины есть рычаги для прекращения конфликта, но по определенным причинам президент не может имя воспользоваться.

Политолог уверен, что для завершения войны на востоке страны Владимиру Зеленскому придется совершить визит в Вашингтон. По мнению политолога, сейчас преждевременно анонсировать какие-то мирные инициативы.

Об этом можно будет говорить лишь после того, как президент Украины совершит официальный визит в США и встретится с президентом Дональдом Трампом, также с другими высокопоставленными американскими политиками.

«Новая власть так же, как и предыдущая, не самостоятельна в своей внешней политике и вопросах мирного урегулирования ситуации в Донбассе», — уверен политолог.