Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине запретили обезболивающее "Нимесил": что нет так с популярным препаратом

06.09.2019 21:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине запретили обезболивающее "Нимесил": что нет так с популярным препаратом

В Украине запретили одно из эффективных обезболивающих лекарств "Нимесил". Соответствующее сообщение о запрете в Украине популярного обезболивающего препарата "Нимесил" появилось в Telegram-канале UaNews, передает "Диалог.UA".

Как выяснилось, причиной запрета стала польская маркировка лекарства и неофициальный ввоз препарата на украинскую территорию. Сейчас заблокированы все серии "Нимесила", несмотря на то что это лекарство достаточно популярное среди украинцев. По словам пациентов, "Нимесил" является одним из наиболее эффективных обезболивающих и жаропонижающих препаратов.



Теги: Донбасс, лекарство, обезболивание, запрет, аптеки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх