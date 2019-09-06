Главная / Новости / Украина / В Украине запретили обезболивающее "Нимесил": что нет так с популярным препаратом
Последние новости раздела
- Мокрый снег и настоящие морозы: Синоптики озвучили прогноз погоды на «золотую» осень20:49
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев20:18
- ПриватБанк поразил заявлением: стало известно, на что украинцы потратили почти 10 миллиардов18:48
- МИД Украины выразил протест из-за «выборов» в Крыму17:30
- Голобуцкий рассказал про тяжелое поражение Медведчука: произошел переломный момент16:49
- В Каменском озверевшие дети выбросили сверстника из окна16:33
- Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ16:13
- Никто не заметил, как Украина выдала России еще одного ТОП-преступника15:52
- Омбудсмен РФ предложила Киеву соглашение о положении граждан15:28
- "Хлеб к потолку прилипал": Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО15:04
В Украине запретили обезболивающее "Нимесил": что нет так с популярным препаратом
06.09.2019 21:50
В Украине запретили одно из эффективных обезболивающих лекарств "Нимесил". Соответствующее сообщение о запрете в Украине популярного обезболивающего препарата "Нимесил" появилось в Telegram-канале UaNews, передает "Диалог.UA".
Как выяснилось, причиной запрета стала польская маркировка лекарства и неофициальный ввоз препарата на украинскую территорию. Сейчас заблокированы все серии "Нимесила", несмотря на то что это лекарство достаточно популярное среди украинцев. По словам пациентов, "Нимесил" является одним из наиболее эффективных обезболивающих и жаропонижающих препаратов.
Теги: Донбасс, лекарство, обезболивание, запрет, аптеки
- Back in the USSR. В Луганске торжественно открыли скульптуру «Девушка с веслом»22:17
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"21:20
- Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе19:50
- «Ты заходишь в мясорубку»: Украинский танкист рассказал о боях в Донецком аэропорту19:21
- В Спартаке от взрыва снаряда одна женщина погибла, вторая – ранена18:19
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой15:10
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек12:29
- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали11:48
- На блокпосту под Мариуполем полицейский получил травмы при задержании пьяного водителя11:10
- Обладатели этой группы крови склонны к бессоннице и ожирению22:37
- Back in the USSR. В Луганске торжественно открыли скульптуру «Девушка с веслом»22:17
- Обходите десятой стороной: эксперты назвали самое опасное место в доме21:50
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"21:20
- Мокрый снег и настоящие морозы: Синоптики озвучили прогноз погоды на «золотую» осень20:49
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев20:18
- Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе19:50
- «Ты заходишь в мясорубку»: Украинский танкист рассказал о боях в Донецком аэропорту19:21
- ПриватБанк поразил заявлением: стало известно, на что украинцы потратили почти 10 миллиардов18:48
- В Спартаке от взрыва снаряда одна женщина погибла, вторая – ранена18:19
- Обладатели этой группы крови склонны к бессоннице и ожирению22:37
- Обходите десятой стороной: эксперты назвали самое опасное место в доме21:50
- Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ16:13
- "Хлеб к потолку прилипал": Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО15:04
- Ванга напророчила Трампу тяжелую болезнь и смерть13:58
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- Украинцам рассказали, что делать с рваными, исписанными или окрашенными купюрами10:53
- Астрологи определили знаки Зодиака, которые обреченны на расставание: «нельзя быть вместе»09:52
- Формула Штайнмаєра: Як Путін підводить Зеленського до особливого статусу Донбасу09:32
- Ваш смысл жизни по знаку Зодиака09:13
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку