7 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

07.09.2019 11:28

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 7 сентября в истории.

Сегодня, 7 сентября, 250-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 115 дней. Именинники – Варфоломей, Евлогий, Мина, Протоген, Тит. Всемирный день уничтожения военной игрушки, в Бразилии празднуют День независимости, в Мозамбике – День победы, а в Украине отмечают День разведки.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 7 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 сентября.

7 сентября: какой праздник и как провести этот день

В церкви 7 сентября почитают память Святого Тита – одного из 70 апостолов, который также известен как ученик Святого Павла, который родился на острове Крит. Родители Тита были язычниками и любую другую веру категорически отрицали. Поэтому, неизвестно, каким образом сам Тит пришел к решению проповедовать христианство. Однако, согласно некоторым сведениям, в 49 году он стал сопровождать апостолов Варнаву и Павла на Иерусалимский собор. Вместе с Павлом Тит впоследствии путешествовал по Греции и выполнял поручения своего наставника. Тит также проповедовал христианство, обращая в веру не только людей, но и церковных служителей.

Приметы на 7 сентября

Перелетные птицы садятся на землю 7 сентября – погода будет ясной.

Если же они сидят на крышах домов – ждите ненастья.

Много грибов в лесах – в согласовании с примет, нужно ожидать затяжной и холодной зимы.

Если человек родился в день Тита, то, приметы гласят, счастье придет к нему в зрелом возрасте. В качестве талисмана таким людям стоит носит янтарь.

7 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1776 – американская подводная лодка Turtle провел первую в мире подводную атаку.

1812 – у села Бородино в 110 километрах от Москвы поражением русских войск закончился генеральное сражение франко-российской войны 1812 года.

1901 – в Китае был подписан известный "Заключительный протокол".

1986 – через два года после получения Нобелевской премии мира за ненасильственную противодействие апартеиду епископ Дезмонд Туту стал архиепископом Кейптауна, первым чернокожим в Южной Африке, возглавивший англиканскую церковь.

1996 – Изабелла Корриа из штата Мичиган стала 40-й из известных жертв доктора Джека Кеворкяна, сторонника и реализатора права человека на эфтаназии.

Кто родился 7 сентября

1533 – родилась Елизавета I, королева Англии, дочь Генриха VIII и Анны Болейн, последняя из династии Тюдоров.

1707 – Жорж Луи Леклерк де Бюффон, французский естествоиспытатель, автор 36-томной "Естественной истории" в которой выдвинул идею единства растительного и животного мира.

1870 – Александр Куприн, русский писатель (Яма).

1949 – родилась всемирно известная канадская певица – Глория Гейнор (I Will Survive, Never Can Say Goodbye).

