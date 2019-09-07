«До победы еще очень далеко. Враг силен» — первые слова Сенцова после возвращения

07.09.2019 15:38

Украинский режиссер Олег Сенцов, который в числе других 35 узников вернулся сегодня на родину, поблагодарил всех, кто причастен к освобождению пленных, но предупредил, что до полной победы еще далеко. Об этом он сказал сразу после прибытия в Украину, пишет ДонПресс.

«Мы с парнями очень рады оказаться на родной земле. Хочется сказать „большое спасибо“ всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям. Которые добивались нашего освобождения, и в конце концов его добились. Спасибо вам большое. Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены, — сказал Сенцов, выступая перед журналистами. — Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа все равно будет за нашей стороной, у нас нет другого выбора. Слава Украине!»

Известно, что из аэропорта «Борисполь» украинских политзаключенных доставили в больницу Феофания, а моряков — в военный госпиталь Минобороны Украины.