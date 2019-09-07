Источник: В СИЗО Лефортово пригнали два тонированных автобуса, что-то начинается

07.09.2019 09:10

В российском СИЗО Лефортово замечено прибытие двух больших автобусов с тонированными окнами.

Об активности в Лефортово рассказал в Twitter известный московский журналист Василий Максимов, сотрудничающий с AFP и "Коммерсантъ", передает dialog.

В пятницу, 6 сентября, Максимов сообщил о появлении во дворе московского следственного изолятора Лефортово неожиданной техники. "Во двор Лефортовского СИЗО заехали два автобуса с тонированными окнами", - сообщил российский журналист. В качестве доказательства он предоставил скриншот видео, снятого камерой наблюдения.

Появление автобусов в Лефортово может свидетельствовать о готовности Москвы к обмену пленными с Киевом. Стоит отметить, что, по слухам, именно в Лефортово еще в конце августа россияне свезли украинских политзаключенных, готовясь к их обмену. Достоверно известно, что там находятся Станислав Клых и Николай Карпюк - визит им на днях нанес кум Путина Виктор Медведчук. Есть информация, что туда привезли и Олега Сенцова. Ожидается, что сам обмен состоится уже в субботу, 7 сентября. Скорее всего, он будет по формуле "35 на 35".