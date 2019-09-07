Путин принял громкое решение по Сенцову и еще 10 политзаключенным украинцам

07.09.2019 13:49

Президент РФ Владимир ​Путин помиловал 11 украинцев политзаключенных, которых годами удерживал в тюрьмах в качестве заложников. Среди них и режиссер Олег ​Сенцов.

О помиловании пленников Кремля рассказала вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева, передает "Диалог.UA".

Сегодня, 7 сентября, произошел обмен пленными между Украиной и РФ. Прошел он по формуле "35 на 35". 24 пленных моряков просто передали Киеву под поручительство омбудсмена Людмилы Денисовой. Еще 11 пленников Путин помиловал. "В результате диалога президентов мы имеем помилование. Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Путин помиловал 11 человек. Таким образом, 24 украинских военных моряка возвращаются домой плюс 11 помилованных. Среди них летит наш гражданин – режиссер Олег Сенцов", - сообщила Карпачева.