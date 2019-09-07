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«Вероятно, следуют во «Внуково»: Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово»

07.09.2019 12:11
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«Вероятно, следуют во «Внуково»: Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово»

Военнопленные украинские моряки утром 7 сентября покинули московское СИЗО «Лефортово».

Об этом заявил адвокат моряков Сергей Бадамшин, передает donpress.

Как отмечают росСМИ, Бадамшин уточнил, что его подзащитных тремя автобусами вывезли с территории СИЗО «Лефортово» в Москве. Он добавил, что, предположительно, украинских военнопленных моряков везут в аэропорт «Внуково».

Правозащитник уточнил:

«В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт „Внуково“, откуда затем вылетят в Украину».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, аэропорт, Москва, моряки, СИЗО, автобусы, обмен пленными
 
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