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Зеленский дал сильное обещание по Донбассу

07.09.2019 21:16
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Зеленский дал сильное обещание по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на Донбассе будет происходить в два этапа.
План по урегулированию военного конфликта на востоке озвучил он после встречи освобожденных украинских узников Кремля в аэропорту "Борисполь" в субботу, 7 сентября, пишет from-ua.
"Я надеюсь, что скоро у нас будет новая в встреча в нормандском формате, и мы проговорим все шаги на ближайшее будущее, чтобы завершить эту чудовищную войну", – отметил глава государства.
Зеленский уточнил, о каких двух этапах разведения сил идет речь – в Золотом и Петровском, а потом на всей территории региона.



Теги: Донбасс, разведение, заявление, Зеленский
 
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