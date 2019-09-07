Зеленский дал сильное обещание по Донбассу

07.09.2019 21:16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил на Донбассе будет происходить в два этапа.

План по урегулированию военного конфликта на востоке озвучил он после встречи освобожденных украинских узников Кремля в аэропорту "Борисполь" в субботу, 7 сентября, пишет from-ua.

"Я надеюсь, что скоро у нас будет новая в встреча в нормандском формате, и мы проговорим все шаги на ближайшее будущее, чтобы завершить эту чудовищную войну", – отметил глава государства.

Зеленский уточнил, о каких двух этапах разведения сил идет речь – в Золотом и Петровском, а потом на всей территории региона.