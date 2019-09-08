«Два сценария»: бывший разведчик рассказал о вариантах прекращения войны на Донбассе

08.09.2019 08:03

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж выразил уверенность, что, если приложить активные дипломатические усилия со стороны Киева, военные действия на Донбассе могут быть завершены за полтора года, передает replyua.net. В целом, эксперт считает, что для нашей страны есть «быстрый» и «медленный» способ завершения конфликта.

«Есть два сценария. В случае реализации активной модели сейчас Зеленскому предлагают, как разработать новую модель привлечения представителей «двадцатки» в рамках международного диалога о новом мировом порядке, где можно поднять и глобальные темы, и дорожную карту Украины, Сирии и других стран. В таком формате – до 1,5 лет», – пояснил экс-разведчик. Более того, он озвучил сценарий «медленного» варианта урегулирования конфликта.

«Если опять будут разговоры, снова Путин начнет единолично навязывать свою позицию – ничего не получится. Тогда 5-6 лет минимум, и неизвестно, чем закончится. Это будет тягучий процесс», – отметил Маломуж.