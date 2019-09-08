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Голобуцкий рассказал про тяжелое поражение Медведчука: произошел переломный момент

08.09.2019 16:49
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Голобуцкий рассказал про тяжелое поражение Медведчука: произошел переломный момент

Украинский президент Владимир Зеленский смог не только осуществить успешную операцию по возвращению захваченных в плен украинцев на родину, но и продемонстрировать крупный провал Виктора Медведчука.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил известный политолог Алексей Голобуцкий, передает dialog.

Он отметил, что президент, встречая украинцев в Борисполе, прозрачно намекнул что именно Медведчук мог пытаться сорвать обмен пленными между Киевом и Москвой.

По его мнению Зеленский смог доказать, что обмен можно провести и без помощи Медведчука. "Это однозначно успешная операция", - написал Голобуцкий.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, соцсети, Медведчук, обмен пленными, Зеленский
 
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