Никто не заметил, как Украина выдала России еще одного ТОП-преступника

08.09.2019 15:52

7 сентября Украина выдала России некоего Станислава Ежова. Он был не менее важен для властей РФ, чем свидетель по МН17 Владимир Цемха.

С важным инсайдом об обмене в Telegram выступила известная украинская журналистка, главред LB.ua Соня Кошкина, передает "Диалог.UA".

Вчера, 7 сентября, Украина обменялась пленными с Россией по формуле "35 на 35". Особенно украинцев возмутило то, что Киев передал Москве террориста "ДНР" и ключевого свидетеля по делу МН17 Цемаха. Однако никто не заметил в списке еще одно важное лицо. "Не знаю, обратили ли вы внимание, но переводчик Гройсмана тоже полетел в Москву И он был для них немногим менее важен, чем Цемах", - сообщила журналистка.

Стоит отметить, что речь идет о бывшем переводчике тогдашнего премьер-министра Украины Станиславе Ежове. Он был арестован СБУ в конце 2017 года за то, что передавал российским кураторам секретную информацию о работе Кабмина. Его обвинили в госизмене. В конце августа нынешнего года он внезапно признал свою вину и был приговорен судом к 3 годам лишения свободы. Благодаря "закону Савченко" он тут же вышел на свободу. Сейчас стало понятным, что такое решение было подготовкой к его обмену.