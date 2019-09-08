Омбудсмен РФ предложила Киеву соглашение о положении граждан

08.09.2019 15:28

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Россией и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.

Об этом сообщается на сайте российского омбудсмена, передает donpress.

«Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах», — говорится в заявлении Москальковой.

Так, по ее мнению, состоявшийся накануне обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной должен стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта, нормализации двусторонних отношений, а также стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

«Важно провести широкую разъяснительную работу о гарантиях прав граждан, участвующих в процессах по возращению с целью недопущения их последующего привлечения к уголовной ответственности в случае желания переместиться из Украины в Россию либо обратно, а также не допустить возможных спекуляций, связанных с обращением в межгосударственные судебные органы и международные организации под надуманными предлогами», — заявила Москалькова.

Она добавила, что, несмотря на возвращение 35 российских граждан из Украины, «в местах принудительного содержания в Украине остается еще немало граждан России, нуждающихся в помощи, защите их прав и желающих вернуться на Родину, поэтому важно продолжать работу».