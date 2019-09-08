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Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ
Украинский военнослужащий под ником Ночной Сталкер рассказал, что вынуждает военных уходить из ВСУ.
Об этом он написал в Facebook, сообщает Апостроф.
"На вопрос: "Почему люди уходят из армии?" Министерство Обороны нередко разводит руками и отвечает примерно следующее: "Ну, мы собирали круглые столы, проводили опросы... Ну там социальные гарантии, жилье, невыполнение условий... Ну и зарплата, да. Зарплата - оно, конечно. Ну и пенсия с выслугой лет, да, непременно, непременно. На вопрос, почему в 2014 в армию шли толпами при мизерной зарплате, а сейчас не идут, у высоких погонов ответа нет", - написал он.
При этом, он привел несколько наглядных примеров о том, почему это все-таки происходит.
"Хочет офицер перевестись. Его командир части не против. Документы уходят, через полгода возвращаются с резолюцией "Недоцільно". Человек дожидается конца контракта, хочет пойти в ту часть, куда собирался переводиться. Но оказывается, что дома дел много, жена плачет, крыша течет, да и колодец возле дома почистить надо. Ну ее, ту армию. Итог - армия теряет человека", - уточнил он.
Теги: Донбасс, армия, уход, бойцы, ВСУ
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