- Транспорт может остановиться: В Украине ухудшилась ситуация с поставками топлива на нефтебазы – СМИ20:20
- Глава МИД Франции рассказал, что будут требовать от Зеленского на встрече в «Нормандском формате»20:05
- Переподчинение Нацгвардии временно отменяется19:45
- Еще один бывший боевик на Донбассе сдался правоохранителям19:30
- «В самое яблочко»: бойцы ВСУ нанесли удар по опорному пункту НВФ19:00
- Андрей Данилко сделал громкое заявление: «уже начал работу, будет что-то новенькое»18:48
- Стало известно о состоянии здоровья моряков, вернувшихся из плена18:38
- У Путина нарушили обещание по обмену пленными, ответ Кремля поражает: что ждет освобожденных украинцев18:30
- Украина переходит на безнал: к чему готовиться гражданам и бизнесу17:32
- Встреча в Нормандском формате: В МИД Украины рассказали о подготовке17:07
ПриватБанк поразил заявлением: стало известно, на что украинцы потратили почти 10 миллиардов
Сотрудники ПриватБанка сообщили о том, что жители Украины в июле потратили на продукты питания 9,5 миллиардов гривен.
Стоит отметить, что общий объем трат по терминалам превысил 20,8 миллиардов гривен, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на издание "Бизнес.медиа".
Также выяснилось, что на втором месте по популярности среди трат у граждан Украины оказались траты на кафе, рестораны и прочие места общественного питания. На такие заведения украинцы тратят 2,1 миллиарда гривен. Сообщается, что 10% или 2 миллиарда гривен клиенты ПриватБанка в Украине потратили на мебель, а также товары для дома. Что касается следующего пункта трат по популярности, им оказались траты на одежду и обувь. Как выяснилось, украинцы тратят 1,5 миллиарда гривен на то, чтобы одеться и обуться. Одним из наиболее популярных по расходам жителей Украины стали оплаты с карточек на лекарства, аптеки и медицину. Они составили 1,45 миллиарда гривен.
Теги: Украина, Донбасс, мебель, рестораны, обувь, одежда, расходы, ПриватБанк, продукты, медицина, терминал
- Еще один бывший боевик на Донбассе сдался правоохранителям19:30
- «В самое яблочко»: бойцы ВСУ нанесли удар по опорному пункту НВФ19:00
- Бои гремят по всему Донбассу - жертвой страшных обстрелов армии РФ стал один боец ВСУ 12:30
- «Враг просто «зверствует»: На Донбассе развязались кровавые бои07:30
- Back in the USSR. В Луганске торжественно открыли скульптуру «Девушка с веслом»22:17
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"21:20
- Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе19:50
- «Ты заходишь в мясорубку»: Украинский танкист рассказал о боях в Донецком аэропорту19:21
- В Спартаке от взрыва снаряда одна женщина погибла, вторая – ранена18:19
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой15:10
- Транспорт может остановиться: В Украине ухудшилась ситуация с поставками топлива на нефтебазы – СМИ20:20
- Глава МИД Франции рассказал, что будут требовать от Зеленского на встрече в «Нормандском формате»20:05
- Переподчинение Нацгвардии временно отменяется19:45
- Еще один бывший боевик на Донбассе сдался правоохранителям19:30
- Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна19:18
- «В самое яблочко»: бойцы ВСУ нанесли удар по опорному пункту НВФ19:00
- Андрей Данилко сделал громкое заявление: «уже начал работу, будет что-то новенькое»18:48
- Стало известно о состоянии здоровья моряков, вернувшихся из плена18:38
- У Путина нарушили обещание по обмену пленными, ответ Кремля поражает: что ждет освобожденных украинцев18:30
- Украина переходит на безнал: к чему готовиться гражданам и бизнесу17:32
- Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна19:18
- Украинцев атакует смертельный вирус «из 90-х»16:11
- Врачи рассказали о полезных свойствах шоколада15:15
- Врачи объяснили, как раз и навсегда избавиться от алкоголизма13:05
- Врачи назвали признаки, которые выдают алкоголика11:38
- Десять способов отказаться от сладкого без стресса для организма09:34
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака09:16
- Медики рассказали, почему вредно спать днем07:45
- Обладатели этой группы крови склонны к бессоннице и ожирению22:37
- Обходите десятой стороной: эксперты назвали самое опасное место в доме21:50
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака