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"Решающий шаг к возобновлению конструктивного диалога": Макрон об обмене между Украиной и РФ

08.09.2019 08:52
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"Решающий шаг к возобновлению конструктивного диалога": Макрон об обмене между Украиной и РФ

Франция вместе с Германией активизирует свои усилия в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе для дальнейшего прогресса и реализации политического компонента Минских соглашений, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет УНИАН.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Елисейского дворца. "Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, который должен быть продолжен в ближайшие недели. Франция вместе с Германией активизирует свои усилия в нормандском формате [по урегулированию ситуации на Донбассе] для дальнейшего прогресса и реализации политического компонента Минских соглашений", – говорится в заявлении. В Twitter Макрон написал, что приветствует освобождение режиссера Олега Сенцова. "Я приветствую освобождение режиссера Олега Сенцова в рамках обмена удерживаемыми лицами, проведенного сегодня между Россией и Украиной. Мы всегда были на его стороне", – заявил президент.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, диалог, обмен пленными, Макрон
 
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