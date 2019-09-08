Решил убить всю семью: на Черниговщине ветеран АТО устроил резню

08.09.2019 12:48

Ветеран АТО устроил поножовщину в пгт Варва (Черниговская область). Известно, что полицейские задержали подозреваемого.

Трагедия произошла 4 сентября. Мужчина убил ножом женщину и ранил своих соседей. Подозреваемым оказался бывший участник АТО, который находился в неадекватном состоянии, пишет from-ua.

Как отмечается, жертвами нападения стала бывшая семья мужчины.

Местные жители рассказали, что неадекват едва не сжег помещение сельсовета. Полицейские для обезвреживания преступника брали комнату, в которой он забаррикадировался, штурмом.

В результате правоохранители спасли селян от расправы.

По словам местных жителей мужчина напал на родственников бывшей пассии. А местный сайт «Час Чернігівський» сообщает, что «скорая» ехала на вызов 45 минут. Поэтому женщина умерла от потери крови.

«Этот человек целенаправленно шел убить всю семью», — рассказал один из жителей пгт.