СМИ: один из пленных украинцев может оказаться предателем, завербованным Медведчуком и ФСБ. ВИДЕО

08.09.2019 13:10

Агенты Кремля в Украине активно обрабатывают бывших узников Кремля, которых 7 сентября удалось вернуть домой в рамках обмена.

С предостережением об активности пророссийской ОПЗЖ и ее лидера Виктора Медведчука выступил в своем видеоблоге известный блогер Мирослав Олешко, передает "Диалог.UA".

В субботу, 7 сентября, Украина и РФ обменялись пленными. В Украину удалось вернуть 35 узников Кремля, в частности, Олега Сенцова, Романа Сущенко, Павла Гриба, Николая Карпюка и Станислава Клыха. Олешко обеспокоен из-за Карпюка и Клыха. Он обратил внимание на то, как Карпюк сразу по прилету бросился хвалить с экранов ТВ "кума Путина и его марионетку Рабиновича". "Медведчук, как я вижу, время зря не теряет, хотя остался "в пролете" с обменом… Это не мешает ему обрабатывать пленных, вербовать их… Они не смогли его (Карпюка - ред.) освободить. Медведчуку достаточно было один звонок сделать Вове Путину, но он этого не сделал. Все, что он сделал для Карпюка - привез кусок сала. Они занимались его обработкой, чтобы по приезду он вот так в прямом эфире телеканала, который принадлежит Медведчуку, хвалил Медведчука", - отметил Олешко. Он призвал власти Украины "обратить внимание" и на Карпюка, и на Клыха. В частности, помочь им обустроить свою жизнь после плена, чтобы они не попали под влияние пророссийской ОПЗЖ. "Они могут стать проблемой, которой в свое время стала Надежда Савченко", - предупредил блогер.