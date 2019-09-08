- Мокрый снег и настоящие морозы: Синоптики озвучили прогноз погоды на «золотую» осень20:43
- Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ16:13
- Никто не заметил, как Украина выдала России еще одного ТОП-преступника15:52
- Омбудсмен РФ предложила Киеву соглашение о положении граждан15:28
- "Хлеб к потолку прилипал": Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО15:04
- После обмена пленными Зеленский и Путин провели телефонный разговор14:51
- Россия выдвинула Украине требования по Донбассу после обмена пленными14:47
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- СМИ: один из пленных украинцев может оказаться предателем, завербованным Медведчуком и ФСБ. ВИДЕО13:10
- Решил убить всю семью: на Черниговщине ветеран АТО устроил резню12:48
СМИ: один из пленных украинцев может оказаться предателем, завербованным Медведчуком и ФСБ. ВИДЕО
Агенты Кремля в Украине активно обрабатывают бывших узников Кремля, которых 7 сентября удалось вернуть домой в рамках обмена.
С предостережением об активности пророссийской ОПЗЖ и ее лидера Виктора Медведчука выступил в своем видеоблоге известный блогер Мирослав Олешко, передает "Диалог.UA".
В субботу, 7 сентября, Украина и РФ обменялись пленными. В Украину удалось вернуть 35 узников Кремля, в частности, Олега Сенцова, Романа Сущенко, Павла Гриба, Николая Карпюка и Станислава Клыха. Олешко обеспокоен из-за Карпюка и Клыха. Он обратил внимание на то, как Карпюк сразу по прилету бросился хвалить с экранов ТВ "кума Путина и его марионетку Рабиновича". "Медведчук, как я вижу, время зря не теряет, хотя остался "в пролете" с обменом… Это не мешает ему обрабатывать пленных, вербовать их… Они не смогли его (Карпюка - ред.) освободить. Медведчуку достаточно было один звонок сделать Вове Путину, но он этого не сделал. Все, что он сделал для Карпюка - привез кусок сала. Они занимались его обработкой, чтобы по приезду он вот так в прямом эфире телеканала, который принадлежит Медведчуку, хвалил Медведчука", - отметил Олешко. Он призвал власти Украины "обратить внимание" и на Карпюка, и на Клыха. В частности, помочь им обустроить свою жизнь после плена, чтобы они не попали под влияние пророссийской ОПЗЖ. "Они могут стать проблемой, которой в свое время стала Надежда Савченко", - предупредил блогер.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, вербовка, предатель, Медведчук, обмен пленными
- "Только уголовное дело", - Путин резко ответил по обмену пленных моряков Украины, переведя стрелки на Медведчука
- Оформляет на Марченко за деньги Путина: Бутусов разоблачил схему Медведчука с покупкой СМИ
- Цимбалюк раскрыл истинную причину поездки Медведчука к Медведеву. ВИДЕО
- Медведчук пояснил позицию Путина по освобождению украинских пленных моряков
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной
- Освобождение Сенцова: у Путина сделали громкое заявление
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой15:10
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек12:29
- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали11:48
- На блокпосту под Мариуполем полицейский получил травмы при задержании пьяного водителя11:10
- Арестович: "На фоне возвращения пленных потерялась одна маленькая подробность, она в Станице Луганской"10:12
- “Отец-основатель” “ДНР” Пургин предрек “ЛДНР” полный крах07:29
- Судя по опыту с Ерофеевым и Александровым, это последнее фото Цемаха22:11
- В СБУ назвали число пленных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО21:32
- Превышение допустимой концентрации в 15 раз: В Мариуполе областная передвижная экологическая лаборатория проехала по самым грязным местам. ВИДЕО20:38
- Мокрый снег и настоящие морозы: Синоптики озвучили прогноз погоды на «золотую» осень20:43
- Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ16:13
- Никто не заметил, как Украина выдала России еще одного ТОП-преступника15:52
- Омбудсмен РФ предложила Киеву соглашение о положении граждан15:28
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой15:10
- "Хлеб к потолку прилипал": Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО15:04
- После обмена пленными Зеленский и Путин провели телефонный разговор14:51
- Россия выдвинула Украине требования по Донбассу после обмена пленными14:47
- Ванга напророчила Трампу тяжелую болезнь и смерть13:58
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ16:13
- "Хлеб к потолку прилипал": Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО15:04
- Ванга напророчила Трампу тяжелую болезнь и смерть13:58
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- Украинцам рассказали, что делать с рваными, исписанными или окрашенными купюрами10:53
- Астрологи определили знаки Зодиака, которые обреченны на расставание: «нельзя быть вместе»09:52
- Формула Штайнмаєра: Як Путін підводить Зеленського до особливого статусу Донбасу09:32
- Ваш смысл жизни по знаку Зодиака09:13
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги08:36
- «Два сценария»: бывший разведчик рассказал о вариантах прекращения войны на Донбассе08:03
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое