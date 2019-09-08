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У Гиркина-"Стрелкова" случился "приступ" - он готов воевать против Путина
"Экс-министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) пришел в ярость из-за обмена пленными между Украиной и РФ.
Террорист жестко "наехал" на президента РФ Владимира Путина. С заявлением по обмену Гиркин выступил в соцсети, передает "Диалог.UA".
Убийца украинцев, бывший главарь террористической "Донецкой народной республики" Гиркин остался очень недоволен тем, что Украина и РФ обменялись пленными. Террориста не устроили списки лиц, которые были освобождены. Особенно его задело то, что Москва передала Киеву Станислава Клыха и Николая Карпюка, а также режиссера Олега Сенцова. Последнего Гиркин, развязавший по приказу Кремля войну на Донбассе, цинично назвал "террористом". Боевик высказал свое возмущение также из-за того, что российский президент не вернул в РФ пленного боевика НВФ Руслана Гаджиева, а украинцев при этом отпустил. Кроме того, Игорь Гиркин-Стрелков подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о "новых победах" на поприще "дожатия" обгадившегося агрессора". В это же время террорист подчеркнул: "Сам-же агрессор, хотя на самом деле он только мокрица, на встрече военнопленных не появился. Ибо не царское это дело – пленных холопов из узилища встречать. А вдруг кто в поганую рожу плюнет? За спины преданных и проданных женщин и детей Донбасса ведь тут не спрячешься – нету их поблизости".
Теги: Украина, Донбасс, Путин, боевик, ДНР, Стрелков, Гиркин, обмен пленными, НВФ, РФ, Зеленский
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