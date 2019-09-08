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В Черниговской области погиб военнослужащий

08.09.2019 10:37
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В Черниговской области погиб военнослужащий

В субботу 7 сентября, в Черниговской области возле села Гончаровское при перемещении военной техники погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования «Север». Об этом сообщается на официальной странице командования в Facebook.
В сообщении отмечается, что причиной трагедии стало нарушение мер безопасности.
«По поводу трагического случая командование ОК „Север“ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память защитнику Украины», — говорится в сообщение.
По факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии назначено служебное расследование.



Теги: Донбасс, Черниговская область, военнослужащий, погиб
 
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