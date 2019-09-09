Богдан назвал условия отмены военного сбора

09.09.2019 15:00

Глава Офиса президента Андрей Богданв эфире «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что военный сбор, которым облагаются большинство социальных выплат в Украине, будет отменен, когда сложатся благоприятные экономические условия для этого.

«Этот вопрос бюджета. Если будет расти экономика. Экономика уже начала расти. Вы знаете, что ВВП за второй квартал 4,7%, чего не было раньше в Украине», — сказал он.

Стоит напомнить, что военный сбор взымается в размере 1,5% со всех доходов, определенных ст.163−164 Налогового кодекса.

Источник: https://donpress.com