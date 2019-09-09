ФСБ арестовала украинцев на границе с Крымом: что произошло

09.09.2019 16:23

​Федеральная служба безопасности России заявила об аресте двоих граждан Украины на админгранице аннексированного Крыма с Херсонщиной.

Так, мужчины, которые были арестованы оккупантами, якобы находились в "федеральном розыске". Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр "погрануправления ФСБ в оккупированном Крыму".

Как сообщается, один из арестованных является жителем Хмельницкой области. Он следовал в Крым через российский пункт пропуска "Джанкой".

Оккупанты утверждают, что 40-летний украинец с апреля 2019 года числится в федеральном розыске за мошенничество в крупном размере на полуострове.

Кроме того, появились данные о задержании в российском пункте пропуска "Армянск" при выезде с полуострова жителя Крыма, который также якобы находится в розыске с 2016 года. Отмечается, что его разыскали за совершение кражи.

Стоит сказать о том, что подтверждение этой информации в других источниках отсутствует. Также нет ни фотографий, ни фамилий мужчин.



Источник: www.dialog.ua