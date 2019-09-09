Глава МИД Франции заявил, что рано думать о снятии санкций с РФ

09.09.2019 10:35

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан завил, что конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российском Совете сотрудничества по вопросам безопасности, который состоится сегодня, 9 сентября.

Об этом он заявил перед отлетом в Москву в эфире совместной программы медиакомпаний Europe 1.

Французский дипломат также полагает, что на данный момент рано снимать санкции с России.

«Минский процесс должен продвигаться для стабилизации ситуации в Украине, и тогда санкции будут сняты», — сказал он.

Жан-Ив Ле Дриан, при этом, отметил, что целью его визита в Москву 9 сентября не является снятие санкций с Москвы.

Он высоко оценил дипломатические шаги украинского президента Владимира Зеленского, которые, по его словам, «привели к обмену пленными».

Источник: https://donpress.com