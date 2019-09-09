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Глава МИД Франции заявил, что рано думать о снятии санкций с РФ
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан завил, что конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российском Совете сотрудничества по вопросам безопасности, который состоится сегодня, 9 сентября.
Об этом он заявил перед отлетом в Москву в эфире совместной программы медиакомпаний Europe 1.
Французский дипломат также полагает, что на данный момент рано снимать санкции с России.
«Минский процесс должен продвигаться для стабилизации ситуации в Украине, и тогда санкции будут сняты», — сказал он.
Жан-Ив Ле Дриан, при этом, отметил, что целью его визита в Москву 9 сентября не является снятие санкций с Москвы.
Он высоко оценил дипломатические шаги украинского президента Владимира Зеленского, которые, по его словам, «привели к обмену пленными».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Франция, Российская Федерация, санкции
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