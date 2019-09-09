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"Это самое страшное, я это не забуду никогда", - Карпюк поразил подробностями о пытках в России - видео
Освобожденный из российского плена украинец Николай Карпюк рассказал о пытках в российской тюрьме.
При этом его рассказ с подробностями шокировал пользователей социальных сетей.
Карпюк ответил на вопросы журналистов и рассказал, как своими глазами видел издевательства над заключенными. Он отметил, что пленных выводят из камеры с кульком на голове и везут на пытки.
Чудовищные подробности Карпюк рассказал прямо перед камерой журналистов.
Видео было также опубликовано в Интернете. При этом он отметил, что россияне применяют в качестве пытки и электроток. "Четыре ночи вывозили меня. Подключали электрический ток... Но когда сам переносишь – это одно дело. А когда слышишь, как издеваются над другими – гораздо сложнее", – заявил освобожденный пленник.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, тюрьма, плен, пытки
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