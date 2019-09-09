Украинцам раздадут по два гектара земли: как получить

09.09.2019 07:15

У президента Владимира Зеленского не раз обещали снять мораторий на землю.

Однако, уже сейчас все граждане Украины имеют право на бесплатную землю – каждый может получить до двух гектаров под ведение так называемого "личного сельского хозяйства".

Сразу стоит отметить, что оформить в собственность можно не сельскохозяйственный пай, на базе которых построены земельные банки украинских латифундистов. "Паевание в Украине на 98% завершено много лет назад. Право на пай имели работники сельскохозяйственных предприятий, куда передали земли, а также работники социальной сферы. Они получали ваучер, а уже по нему нарезали земли. Нераспаеванными в нашей стране остались считаные предприятия", – отмечает президент ассоциации "Земельный союз Украины" Андрей Кошиль.

Но, согласно статьям 116, 118 и 121 закона о приватизации, каждый гражданин Украины имеет право на участок до двух гектаров под личное хозяйство. Эта земля может быть выделена в любом населенном пункте или за пределами городской черты.

Землями за пределами населенных пунктов распоряжается Госгеокадастр или местные ОТГ, в населенных пунктах – местные органы власти.

Формально процедура получения причитающейся вам земли очень простая.

"Нужно обратиться в местный орган исполнительной власти, написать соответствующее заявление, и его обязаны рассмотреть, выделив вам землю. Платить за это не нужно, Но есть основание для отказа - отсутствие свободной земли в ведении местной общины", - поясняет Ростислав Кравец. Причем, в отличие от сельскохозяйственного пая, земля под личное приусадебное хозяйство и сейчас не подпадает под мораторий. То есть, ее можно продавать даже не дожидаясь открытия рынка. "Можно продавать, дарить, менять, сдавать в аренду, то есть, осуществлять те же действия, что и, к примеру, с квартирой", - отметил Кошиль.

Специализированные онлайн-площадки переполнены объявлениями о продаже или обмене земель под личное сельское хозяйство (ОСГ). К примеру, на OLX 25 соток под Ужгородом в селе Сюрте предлагается за 52 тысячи гривен.

12 гектар такой земли в Николаевской области, в селе Грейгове (разбито на 6 участков) выставлено на продажу за 632 тысячи гривен (порядка 2 тысяч долларов за гектар). В Черниговской области в селе Слабин за 32 тысячи гривен реально купить 10 гектар, то есть, всего по 3,2 тысячи гривен за гектар.

Под Киевом цены намного выше. В Новых Петровцах, в 10 километрах от столицы, 10 соток выставлено за 5,2 тысячи долларов, то есть, порядка 500 долларов за сотку.

То есть, цены не упорядоченные. По мнению специалистов, с открытием рынка сельхозземли, особенно если угодья разрешат покупать иностранцам, а к этому все идет, ситуация может измениться. Земли под личное приусадебное хозяйство, особенно с хорошим месторасположением и плодородные, могут подорожать.

Но вот на практике получить бесплатную землю не так просто, как кажется на первый взгляд. Главный аргумент, которым чиновники отбиваются от претендентов на участки - нет свободной земли. В среднестатистическом сельсовете вам предъявят пачку заявлений на землю. Даже если вы укажите чиновнику на конкретный "ничейный" участок, тот может сказать, что на него как раз накануне уже подали заявку.

По словам Кошиля, свободной земли в Украине действительно осталось не так много. В государственной собственности числится порядка 10,5 млн гектар земли. То есть, теоретически их можно разделить на почти на 5,3 млн граждан. Но многие угодья отданы в долгосрочную аренду на 50 лет. Еще есть 4-5 млн гектар земель, собственники которых умерли, а наследники не переоформили участки на себя.

Впрочем, реальная картина на самом деле непонятна, так как земельный кадастр не упорядочен.

"У нас 40% участков - "проблемные" (наложение границ, путаница с собственниками", - говорит экономист Алексей Кущ.

Разобраться с землей сейчас как раз и пытаются у Зе. Но скорее всего, сделать это будет не так просто. С наведением порядка в земельном кадастре тянут сами чиновники. Ведь им невыгодно показать реальную картинку и засветить свободные земли, на которые тут же может выстроиться очередь.

"Сельский совет может вам выдать только ту часть земли, которая не находится в собственности других людей. Это земли, которые не были розданы жителями этого села и остались в собственности сельского совета. На практике, это не очень удачные участки земли. Как правило, хорошие участки забрали сами жители села, а остались участки, которые или заболоченные или наоборот засушливые или засоленные. И вот тут проблема", - сообщил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Также он отметил, что получить участок возле столицы практически невозможно.

"Если вы захотите участок земли возле Киева, скорее всего не получите, потому, что тут все уже разобрали. Сейчас хорошие участки можно найти только в глубинке, где нет людей и нет дорог, но есть земли. Но было бы только ваше желание. Получить участок несложно. Но что Вы с ним будете делать. Обрабатывать самостоятельно, тяжело. Можно сдать в аренду, но сумма арендной платы около 1000 гривен за гектар за год. Можно будет продать, но опять же если участок в хорошем месте, а если он не очень хороший, то много не заплатят", - заявил специалист.

Однако, получить те самые "хорошие участки" бесплатно - очень сложно.

Плата за "решение вопроса" зависит от месторасположения участка, в среднем она составляет порядка 20% от потенциальной рыночной стоимости такой земли. Скажем, в Закарпатской области нужно будет заплатить примерно 400 долларов за гектар (то есть, всего - 800 долларов), а под Киевом могут потребовать откат и в несколько тысяч долларов.

На схеме с двумя гектарами в одни руки в свое время базировался масштабный дерибан земли. К примеру, одна из самых громких афер в столице - оформление участков на студентов в бытность мэром Черновецкого. На учащихся киевских вузов были оформлены огромные массивы земель, затем студенты, якобы, продали полученные участки, а новые собственники сменили их целевое назначение. И такие схемы проворачивают не только в Киеве, но и в других городах, где еще остались хорошие участки.

Источник: https://from-ua.com