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Украинцев атакует смертельный вирус «из 90-х»
Несколько недель назад в Украине был зафиксирован первый случай дифтерии. В Хмельницком заболела 21-летняя девушка.
Медики говорят, эта болезнь – еще страшнее, чем корь, которая только в этом году унесла жизни уже восемнадцати больных. От дифтерии – тяжелые осложнения и высокая смертность. Из тысячи пациентов погибнуть может каждый десятый, передают Вести.
Ее первые симптомы – это лихорадка, отек, пленки в горле, поэтому дифтерию легко спутать с ангиной. Она вызывает сильную интоксикацию, а дифтерийные пробки перекрывают дыхательные пути.
Дифтерия распространяется при чихании и кашле. Проникает в организм даже через слизистую глаза и раны на коже. Заразиться можно в общественном транспорте, в магазине или офисе через все, к чему прикасался больной. Носителями возбудителя дифтерии могут быть здоровые на вид люди, которые даже не догадываются, что разносят инфекцию. Единственная защита – вакцинироваться. Чем больше людей это сделает, тем выше будет коллективный иммунитет.
Во время последней эпидемии дифтерии – в 90-х – заболело около 20 тысяч украинцев. Из них почти 700 – умерли. У большинства из них не было прививок.
В Минздраве уверяют, что сыворотка против дифтерии в Украине уже есть. Это гуманитарная помощь, которую распределят между регионами.
"На таможенной территории Украины находится 200 доз, которые поставила ВОЗ. И они уже растаможены, хранятся в соответствии с требованиями холодовой цепи", – говорит Андрей Скипальский, генеральный директор Директората общественного здоровья МОЗ Украины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, вирус, дифтерия
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