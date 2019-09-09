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Встреча в Нормандском формате: В МИД Украины рассказали о подготовке

09.09.2019 17:07
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Встреча в Нормандском формате: В МИД Украины рассказали о подготовке

Встреча в Нормандском формате на уровне лидеров стран-участниц планируется в ближайшее время. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 9 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готов к этой встрече уже в сентябре. «У нас есть договоренности практически со всеми участниками Нормандского формата. Мы еще проведем один разговор по телефону, возможно, со всеми советниками глав государств и правительств для того, чтобы выйти [на дату] максимально быстро. У нас нет времени», – сказал он.

«Президент Зеленский не один раз говорил, что мы не собираемся 5 последующих лет проводить бесконечные переговоры и бесконечные встречи. Наша задача – максимально быстро решить. Если для этого нужна встреча лидеров в Нормандском формате, то я считаю, что нужно это сделать», – заявил Пристайко.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, МИД, нормандская четверка, нормандский формат
 
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