Зеленский летит в США

09.09.2019 14:17

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетит США. Об этом 9 сентября в Киеве во время совестной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску сказал глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Одним из вопросов, которые обсуждали Зеленский и вице-президент США Майк Пенс – это двухстороння встреча (Зеленского и президента США Дональда Трампа – ГОРДОН) У нас есть приглашение [в США], она даже письменное, что не часто происходит в дипломатии. Мы едем в США 23 сентября", – сказал он.

Пристайко добавил, что дата встречи Зеленского и Трампа еще не согласована.

Он сказал, что в США Зеленский примет участие в Генассамблеи ОНН, пишет "Интерфакс".

1 июня стало известно, что Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон.

Зеленский говорил, что может встретиться с Трампом в сентябре.

9 августа временный поверенный в делах США Уильям Тейлор сказал, что Зеленский и Трамп будут иметь возможность пообщаться в Польше и в Нью-Йорке.

21 августа заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Зеленский и Трамп планируют подписать ряд документов на встрече в польской Варшаве, которая состоится в конце августа – начале сентября.

Источник: https://from-ua.com