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Зеленский лично спас пленных: этого никто не знал, фатальные детали
Обмен пленными между Украиной и Россией мог не состояться из-за некоторых лиц, которые хотели попиариться на этом
Об этом в интервью журналистам рассказал помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, пишет УП
По его словам, обмен пленными между двумя странами был на грани срыва, но мужество и политическая воля Владимира Зеленского спасли процесс.
На вопрос журналиста, были люди, которые пытались помешать обмена, помощник главы государства ответил следующее: «У нас много кто за какими-то цифрами, лозунгами и так далее забыли, чего стоит человеческая жизнь»
«Конкретная жизнь каждого украинского гражданина. И они начинают говорить, стоило ли менять, или не стоит? Этот вопрос надо задать матерям каждого из тех 35 человек, которые вернулись в Украину. У них спросите, стоило ли. Я очень рад и горжусь, что президенту Зеленскому хватило мужества и политической воли не обращать внимания на все это, а пойти на обмен», — отметил Ермак
Он также отметил, что украинцы не видели, как команде президента пытались вставить «палки в колеса», чтобы сорвать процесс обмена пленными.
«Премного. И в судах, и когда кто-то «случайно» начинал что-то говорить такое, что противоречило
логике, выбрасывали фейки, раскручивали очередные «зрады», — заявил он
Подытоживая, Андрей Ермак рассказал, что за всеми попытками срыва процесса следили как Служба безопасности, так и Офис президента Владимира Зеленского.
«И Служба, и мы сами отслеживаем. Но есть вещи, которыми будут заниматься правоохранители, а есть моральные вещи, приговор за которые даст общество», — резюмировал он во время общения с журналистами.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, пленные, Зеленский
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