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Гороскоп искушений: перед чем не в силах устоять знаки Зодиака
Соблазны и искушения преследуют людей на каждом шагу, и некоторым из них очень сложно противостоять.
Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с гороскопом соблазнов, передает from-ua.
Представители Знаков Зодиака смогут узнать о себе что-то новое и с помощью этих знаний противостоять неприятностям, а также соблазнам, мешающим им на пути к благополучной жизни.
Овен
Импульсивные и непоседливые Овны вряд ли устоят перед соблазном получить сильные эмоции и впечатления. Они попросту не могут длительное время усидеть на месте и постоянно отправляются в погоню за адреналином, позабыв о личной безопасности. Овны часто переключаются с одного дела на другое, даже если под угрозой их репутация и благополучие.
Телец
Главным соблазном Тельцов астрологи называют любовь к прекрасному и изысканному. Вкусная пища, комфортное жилище, дорогостоящие атрибуты роскошной жизни — все это является соблазном для Тельцов. В погоне за комфортом Тельцы порой забывают о разумной экономии, что может печально сказаться на их финансовом положении.
Близнецы
Близнецы похожи на любопытных детишек, сующих свой нос везде, где происходит что-то интересное. Близнецам постоянно нужна пища для размышлений, поэтому они вряд ли устоят перед очередной шарадой, попытаются распутать нечто загадочное и даже рискнуть чем-то важным ради очередной тайны. В погоне за соблазном узнать все и обо всем они могут стать жертвами недоброжелателей, которые тщательно хранят свои секреты и не желают их огласки.
Рак
Раки обожают комфорт и уют, стремясь воссоздать вокруг себя неповторимую симфонию оттенков и предметов, которые преображают пространство. Их слабость — в изящных вещицах и аксессуарах, незаметно, но ощутимо меняющих интерьер их жилища, но и преображающих Раков внутренне. Однако тайная страсть к мелочам может стать причиной захламления жилища и застоя энергетики.
Лев
Тайная слабость Львов — внимание. Яркие и харизматичные представители этого созвездия не могут долго обходиться без восхищенных взглядов и комплиментов, стремятся подчеркнуть свою индивидуальность, иногда переходя дозволенные границы. Также Львы падки на дорогие вещи: украшения, машины, наряды, произведения искусства.
Дева
Девы вряд ли устоят перед соблазном использовать новую методику, помогающую сохранить здоровье и бодрость духа. В погоне за идеальным телом и крепким иммунитетом Девы могут позабыть о своей безопасности и прибегнуть, к примеру, к совсем не безвредным диетам и неуместным для их здоровья физическим нагрузкам. Девы могут впадать в крайности, доводя себя до изнеможения в тренажерных залах или поедая одну лишь экологически чистую зелень с дачного участка.
Весы
Весы питают слабость к искренности и стараются найти друзей, которые бы соответствовали их представлениям о честности. Такой соблазн порой оборачивается неприятностями и расстройствами, ведь искренних людей не так уж и много, а если учесть, что Весам требуется идеал порядочности, то можно себе представить степень их разочарования, когда они вновь обманываются в своих ожиданиях.
Скорпион
Скорпионы обожают интриги, тайны и приключения. Они падки на все загадочное, часто увлекаются забытыми знаниями и оккультизмом. Такой образ жизни может стать причиной недопонимания с окружающими людьми, а любовь к мистике не всегда идет рука об руку со здравым смыслом. Скорпионам стоит быть осторожнее, чтобы ненароком не вызвать особо вредного духа, который испортит им жизнь и репутацию.
Стрелец
Стрельцы обожают праздники и атмосферу безудержного веселья. Они готовы тратиться на развлечения, не задумываясь о том, что деньги имеют свойство заканчиваться в самый неожиданный момент. Однако приподнятое настроение позволяет Стрельцам чувствовать прилив сил, чтобы вновь заниматься необходимыми делами и обязанностями. Стрельцам не стоит забывать о том, что зарядиться энергией можно более доступными и незатраными способами.
Козерог
Козерогам категорически не нравится беспорядок и хаос. Они стремятся привести все и вся к идеальному с их точки зрения порядку, но любовь к консерватизму часто становится камнем преткновения во время общения с близкими людьми или коллегами по работе. Такая черта характера является одновременно и слабостью, и силой Козерогов, которую необходимо подчинить себе и найти необходимую гармонию для достижения счастья и предотвращения проблем.
Водолей
Соблазн Водолеев — творчество. В погоне за Музой они могут позабыть про все, отвлекаясь от основных дел и весьма усложняя себе задачу закончить нечто важное. Творческая энергия Водолеев буквально выплескивается через край, и часто ее довольно сложно обуздать, что создает им определенные трудности.
Рыбы
Рыбам жизненно необходимо найти слушателей, готовых к долгим монологам. Этот соблазн порой не лучшим образом сказывается на дружеских, семейных и деловых отношениях, ведь не каждый готов часами напролет выслушивать жалобы Рыб вперемешку с их идеями и умозаключениями. Падки Рыбы и на знаки внимания, обижаясь, если окружающие позабыли поздравить их даже с незначительным событием.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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