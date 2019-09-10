- Процесс "мишебратья" и "давайтепагаварим" запущен: трое топ чиновников Украины едут в "ЛНР"14:06
- Никакой "зрады": синоптик порадовала свежим прогнозом погоды в Украине14:00
- Известный адвокат призвал украинцев не ездить в Крым и Россию12:45
- Донбасс и освобождение заложников: В чем главная интрига обмена12:03
- С какими «сюрпризами» может столкнуться Украина в разгар отопительного сезона10:16
- Последние «летние» деньки: опубликован свежий прогноз погоды09:56
- Гороскоп искушений: перед чем не в силах устоять знаки Зодиака09:29
- Гороскоп на 10 сентября: Козерогам нужно остановиться, а Рыбам стоит уделить время дому08:50
- Павел Нусс сделал важное заявление: Украина на грани пропасти, нас ждет тяжелое время07:29
- Назван напиток, защищающий от камней в желчном пузыре22:18
Гороскоп на 10 сентября: Козерогам нужно остановиться, а Рыбам стоит уделить время дому
В этот день важно сконцентрироваться на давних планах. Хотите знать, что вас ждет 10 сентября?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя бояться рисковать, кто окажется в ловушке своих идей, а кто сможет завершить старые задачи.
Овен
В это время вам нельзя бояться рисковать. Беритесь за новые задачи и смело шагайте навстречу новым эмоциям. Если хотите сменить имидж, займитесь этим прямо сейчас. И пусть перемены будут максимально неожиданными.
Телец
Вам сейчас лучше сконцентрироваться на своих внутренних переживаниях. Ваше настроение полностью зависит от ситуации на любовном фронте. Если сможете наладить личную жизнь, начнете получать удовольствие и от всего остального.
Близнецы
В это время вы можете оказаться в ловушке собственных идей. Ваши планы начнут вас раздражать, вам захочется срочно все поменять и внести самые внезапные коррективы. Не делайте ничего спонтанного.
Рак
Сколько вам еще нужно знаков, чтобы наконец сделать шаг вперед? Ваши страхи оказывают колоссальное влияние на все сферы вашей жизни. Если вы сейчас не возьмете себя в руки, так и будете оставаться заложником ситуации.
Лев
Не бегите за своей судьбой, она сама вас поймает, когда наступит нужный момент. Все самое прекрасное обычно случается именно тогда, когда мы этого совсем не ожидаем. Просто отпустите ситуацию и понаблюдайте за ней со стороны.
Дева
Вы можете начать чувствовать себя капризным ребенком. Все будет раздражать, вы будете постоянно требовать внимания и понимания. Помните, что окружающие не обязаны выполнять все ваши прихоти.
Весы
Вы можете наконец завершить давние задачи. Это поможет выдохнуть и переосмыслить ситуацию. Не спешите делать резкие выводы в личной жизни. В этой сфере сейчас все может быть совсем не так однозначно.
Скорпион
Совесть не позволит вам совершить серьезную ошибку. Стоит прислушиваться к своему внутреннему голосу, чтобы не оказаться в тупике. Вы - лидер по натуре, но сейчас лучше принять позицию человека из команды.
Стрелец
Оставьте в покое ваше прошлое, оно и так уже принесло вам немало хлопот. Пока вы боитесь посмотреть вперед, будущее никак не может наступить. Помните, что вы прошлый и вы нынешний - это совсем разные люди.
Козерог
Остановитесь на минутку и просто подумайте, ничего ли вы не забыли сегодня сделать? Скорее всего, из-за постоянной спешки из вашего головы вылетело какое-то важное задание. И не забывайте о своей половинке.
Водолей
Не переживайте из-за нового объема дел. Он кажется вам неприятным просто потому, что вы пока к нему не привыкли. Смена задач, на самом деле, только еще больше облегчит вашу работу. Просто к ней нужно приноровиться.
Рыбы
В это время нужно настроиться на домашний уют. Все дела, которые будут касаться семьи, будут завершаться успешно. Уделите время вашим близким, им это очень пригодится. Да и вам самим не помешает.
Теги: Украина, Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
- Гороскоп на 28 июля: Девы должны довериться команде, а Водолеям нужно будет выпустить пар
- Гороскоп на 28 мая: эмоции у Близнецов и трудности у Стрельцов
- Гороскоп на 4 сентября: Весов потянет в авантюры, а Рыбы могут броситься в омут
- Гороскоп на 9 июня: Ракам нужно строить планы, а Весам пора перестать думать о прошлом
- Гороскоп на 20 августа: Близнецам надо отказаться от привычек, а Весы будут действовать нелогично
- Гороскоп на 23 марта: у Стрельцов разногласия с начальством, а Рыбам нельзя рисковать
- В оккупированном Донецке появился бюст, о котором мечтала Поклонская14:26
- Процесс "мишебратья" и "давайтепагаварим" запущен: трое топ чиновников Украины едут в "ЛНР"14:06
- «В „Еленовке“ не пропускают, собрались три очереди, на „Каргиле“ много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:30
- Наркотики с воздуха, кроватные бунты и премии за убийства: чем боевики пугают жителей Донбасса13:04
- В ОРДО заявили об обнаружении взрывного устройства возле детской больницы 11:26
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина" 11:13
- Россия может выдать Нидерландам Цемаха – адвокат10:51
- Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС в Донбассе: На всех блокпостах, кроме «Гнутово», много машин10:12
- Противник 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: ранен украинский военный09:08
- В оккупированном Донецке боевики "ДНР" заминировали детскую больницу и ищут "диверсантов"08:32
- В оккупированном Донецке появился бюст, о котором мечтала Поклонская14:26
- Процесс "мишебратья" и "давайтепагаварим" запущен: трое топ чиновников Украины едут в "ЛНР"14:06
- Никакой "зрады": синоптик порадовала свежим прогнозом погоды в Украине14:00
- Электромобиль Volkswagen ID.3 представлен официально13:45
- «В „Еленовке“ не пропускают, собрались три очереди, на „Каргиле“ много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:30
- Наркотики с воздуха, кроватные бунты и премии за убийства: чем боевики пугают жителей Донбасса13:04
- Известный адвокат призвал украинцев не ездить в Крым и Россию12:45
- Этого уже не скрыть: Трамп откровенно действует в интересах России12:21
- Донбасс и освобождение заложников: В чем главная интрига обмена12:03
- Названы лекарственные препараты, которые ни в коем случае нельзя совмещать11:41
- Донбасс и освобождение заложников: В чем главная интрига обмена12:03
- Названы лекарственные препараты, которые ни в коем случае нельзя совмещать11:41
- С какими «сюрпризами» может столкнуться Украина в разгар отопительного сезона10:16
- Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна19:18
- Украинцев атакует смертельный вирус «из 90-х»16:11
- Врачи рассказали о полезных свойствах шоколада15:15
- Врачи объяснили, как раз и навсегда избавиться от алкоголизма13:05
- Врачи назвали признаки, которые выдают алкоголика11:38
- Десять способов отказаться от сладкого без стресса для организма09:34
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака09:16
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака