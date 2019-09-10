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Источник в Кремле рассказал, что Путин сделает с Цемахом: грядет настоящая сенсация
В Интернете опубликована информация о предполагаемой судьбе боевика "ДНР" Владимира Цемаха, который является ключевым свидетелем в деле о крушении "Боинга" на Донбассе в 2014 году.
Россия смогла заполучить его в результате обмена пленными с Украиной. Телеграм-канал "Женщина с косой" сообщил информацию от своего источниках в Кремле о том, что Цемах может дать скоро пресс-конференцию в Москве или на Донбассе, передает dialog.
Более того, согласно информации источника, Москва позволит европейским следователям получить доступ к Цемаху. "Наш источник из Кремля сообщает, что Владимир Цемах, которого обменяла Россия у Украины и который проходит главным свидетелем по делу о сбитом "Боинге" "МН17", может дать скоро пресс-конференцию в Москве или Донбассе. Также Россия сделает так, что он будет доступен для европейских следователей", - отмечается в сообщении.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Европа, Боинг, пресс-конференция, свидетель, следователь
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