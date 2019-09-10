Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Известный адвокат призвал украинцев не ездить в Крым и Россию

10.09.2019 12:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Известный адвокат призвал украинцев не ездить в Крым и Россию

Гражданам Украины стоит воздержаться от посещения территории России и аннексированного Крыма. Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов в эфире Радио НВ, пишет ДонПресс.
Так, правозащитник отметил:
«Многие украинские граждане ведут себя достаточно беспечно. Будто нет никакой оккупации, войны. Многие до сих пор ездит отдыхать в Крым, много ездят непосредственно в Россию. И гарантии, что кого-то из них не схватят и не назначат террористом или диверсантом, или кем-то еще, никто не дает «.
По слова Полозова, объяснять людям риски обязаны также СМИ и государство.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, поездка, адвокат, украинец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх