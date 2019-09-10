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Море поглотило пятерых детей в Одесской области: никто не выжил
В Одесском регионе 46 человек утонули на воде с начала года, среди них пятеро детей
Печальную статистику обнародовала пресс-служба ГСЧС в Одесской области, сообщает Политека.
Отмечается, что только с начала сентября спасатели уже зафиксировали 7 случаев гибели в водоемах.
«Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является нарушение правил безопасного поведения гражданами. В частности, купание в необорудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей», — говорится в сообщении.
В связи с этим сотрудники службы спасения в очередной раз призывают людей соблюдать правила безопасности на воде и обращают внимание родителей на необходимости постоянного наблюдения за детьми, чтобы избежать трагедии во время отдыха.
Ранее мы сообщали, в Одесской области нашли двух утопленников в разных местах.
Об этом сообщили сегодня в региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Теги: Донбасс, Одесса, дети, море
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