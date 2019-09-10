Москва готовит Украине очередную ловушку: удочка уже заброшена

10.09.2019 17:49

После обмена пленными в Украине и России всерьез заговорили о возможном окончании войны на Донбассе. Президент Владимир Зеленский уже приготовился ко встрече в “нормандском формате”, а в российском МИД выдвинули Украине очередные требования.

В чем их суть и есть ли перспективы вернуть Донбасс — сообщает from-ua..

Главное:

· Встреча в "нормандском формате" может состояться уже в сентябре. По крайней мере на этом настаивает президент Украины;

· Конкретики пока не видно, но недавний обмен пленными может стать толчком к окончанию войны на Донбассе;

· Стороны вероятно перейдут к возвращению территорий по "формуле Штайнмайера". Ее предложили еще в 2016 году, но с тех пор никакого продвижения по ней не было;

· Она несе в себе ряд рисков. Прежде всего из-за выборов на ныне оккупированных территориях и прихода к власти уже законных представителей откровенно российских партий.

Что будет дальше

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в сентябре. Именно вокруг этого заявления главы государства и строятся предположения о будущем формате переговоров с Россией.

Если предложение будет одобрено Кремлем, то уже в этом месяце стороны перейдут к детальному обсуждению плана возвращения Донбасса в состав Украины. Правда, на каких условиях? Среди экспертов нет единого мнения, но есть предположения.

Международник Юлия Осмоловская в комментарии призвала относиться к информации о “прорыве” по Донбассу со скептицизмом. Пока никакой конкретики не видно, и не факт, что будет. Правда, она акцентирует внимание на одном из форматов, ранее обсуждаемом в международных кругах.

Речь идет о формуле “Штайнмайера”, которая была озвучена министром иностранных дел Германии (а ныне ее президентом) Франком-Вальтером Штайнмайером. Ее суть:

· Украина принимает отдельный закон о местных выборах на территории “Л/ДНР”, и они проводятся с участием мониторинговой миссии;

· ОБСЕ признает их демократическими;

· Верховная Рада вносит изменения в Конституцию об особом статусе Луганской и Донецкой областей. Им предоставляют расширенные права: оставить за собой полицию, прокуроров и так далее, но в украинском правовом поле;

· Далее принимается закон об амнистии;

· Россия передает контроль за границей. Украинская армия берет под контроль всю территорию Донбасса.

Этот формат был предложен еще в 2016 году, но конкретных сподвижек по нему до сих пор нет. Все дело в последовательности отдельных пунктов формулы. Исходя из логики этого подхода, есть огромный риск получить пророссийское большинство в регионах. При этом все будущие депутаты будут абсолютно легитимны.

Проще говоря, за последние 5 лет в “Л/ДНР” не было украинских партий и политиков. Люди оторваны от реальности и слабо понимают, что и как происходит. Логично предположить, голосовать они будут за нынешних “местных политиков”, которые вероятно получат огромное финансирование из России на свою политическую кампанию.

И после выборов они будут не колаборантами, или боевиками, а полноценной властью. Ко всему прочему, стартует и процесс амнистии.

В Раде уже есть несколько законопроектов, которые предусматривает освобождение людей, обвиненных по ряду статей: шпионство, свержение конституционного строя, надругательство над государственными символами и другие.

При таком формате есть огромные риски, что новое "руководство" Донбасса будет плохо контролироваться из Киева. Формально получив статус "легитимных", местные депутаты и чиновники попросту будут на законных основаниях продвигать политику Москвы в Украине.

С другой стороны — подобный формат даст возможность украинской власти начать процесс интеграции территорий, через культуру, экономику и так далее. Логично предположить, чем дольше Донбасс физически находится вне украинского закона, тем сложнее пройдет его возвращение.

Международник Николай Белисков и вовсе считает, что Украине не стоит спешить и идти с Россией в переговорный процесс, ведь в команде президента обещают скорое усиление экономики страны. А сейчас же наша страна не в самой лучшей переговорной позиции.

“Нынешнее правительство нам обещает рост ВВП в 5-7% в год и увеличение ВВП на 40% за 5 лет. Это позволит увеличить еще расходы на оборону вместе с улучшением эффективности их использования и усилить таким образом наши переговорные позиции, лишив РФ угрозы локальной эскалации на Донбассе и по всему периметру границы...

Здесь или нынешнее правительство не верит в то, что обещает. Или более прозаично. 72% же огого как устали от войны (большинство населения страны ее вообще не чувствует) и Владимир Зеленский это президент мира. Это же Петр Порошенко не хотел завершать войну. Там еще бизнес на крови тоже. Одним словом загнали себя в плен соответствующих маркеров, поэтому и плясать теперь надо будет на их основе”, — написал в Facebook Белисков.

Какова ситуация сейчас

Напомним, активизация диалога между Украиной и Россией стала заметной в последний месяц. Апогеем же общения Владимира Зеленского и Владимира Путина стало соглашение об обмене пленными. В субботу, 7 сентябя, произошел обмен по формуле 35 на 35. В Украину вернулись пленные моряки, а также незаконно заключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко и другие.

В Россию же отправили ранее задержанных и осужденных граждан, а также журналиста РИА Новости Кирилла Вышинского и подозреваемого в уничтожении Малайзийского Боинга Владимира Цемаха.

По итогам обмена Владимир Зеленский заявил, что с Путиным договорился ор втором этапе обмена, а также "о первом этапе прекращения войны, возращении наших пленных, территорий". В понедельник, 9 сентября, министр иностранных дел по итогу обмена дополнил заявление Зеленского и подчеркнул, что Украина готова к встрече в “нормандском формате”.

"Мы планируем в ближайшее время провести встречу в "нормандском формате". По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце", — сказал он.

"Местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий", - заявили в российском МИД.