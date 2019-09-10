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Никакой "зрады": синоптик порадовала свежим прогнозом погоды в Украине

10.09.2019 14:00
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Никакой "зрады": синоптик порадовала свежим прогнозом погоды в Украине

В ближайшие дни в Украине ожидается комфортная температура воздуха, а на больше части страны осадков не прогнозируется.
Об этом сообщает Апостроф, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко.
По ее словам, сухую, малооблачную и солнечную погоду в Украину несут два антициклона.
"Однако все же огромная территория нашей Европы будет на солнцепеке. Кроме сухой погоды украинцев порадует комфортная температура воздуха. В течение дня ожидается +25+29 градусов", - говорится в сообщении.
Синоптик отмечает, что в Киеве 11 сентября будет "наблюдаться идеальный синоптический комфорт". Здесь не ожидаются ни осадки, ни другие природные явления.
"Теплый воздух пробудет до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает. В восточных областях, на Юге и в большинстве центральных областей Украины на выходных еще продолжается теплая погода", - добавила она.



Теги: Донбасс, солнце, тепло, прогноз погоды
 
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