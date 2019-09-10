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Павел Нусс сделал важное заявление: Украина на грани пропасти, нас ждет тяжелое время
Действия новой власти могут привести к вынужденным и весьма серьезным уступкам перед РФ. Некомпетентность Зеленского и его окружения играет на руку Путину.
В последнее время проукраинское сообщество не на шутку встревожено. Украина осуществила обмен заключенными с РФ и наши граждане, в том числе и моряки, незаконно задержанные в 2014 году, вернулись домой. Однако толком никому ничего не известно о том, на каких условиях обе стороны пришли к этому. От официальных представителей Банковой слышны лишь различные популистские заявления , которыми заполняют информационную пустоту. Однако, на самом деле, всё может оказаться куда серьезнее.
Вполне вероятно, что речь идет о весьма существенных уступках Украины перед Российской Федерацией, - сообщает “Диалог.UA“, ссылаясь на Фейсбук блогера Павла Нусса.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, моряки, соцсети, обмен пленными, Зеленский
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