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Песков выступил со странным заявлением о дальнейшем обмене пленными

10.09.2019 16:27
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Песков выступил со странным заявлением о дальнейшем обмене пленными

Россия и Украина в дальнейшем должны продолжить взаимный процесс обмена пленными, однако, когда именно это состоится, остается неясным. Как передает replyua.net, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, чьи слова передал на своей странице в микроблоге Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Песков о следующих раундах обмена с Украиной: Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать. Говорить о сроках преждевременно, но понимание, что нужно на это выходить, имеется», – говориться в посте.

Ранее стало известно, что Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Наша страна получила всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Тем временем, на территории России и в незаконно аннексированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Страны Европы, США и ряд международных организаций призвали Москву немедленно освободить всех политзаключенных.



Теги: Донбасс, Песков, заявление, обмен пленными
 
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