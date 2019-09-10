Процесс "мишебратья" и "давайтепагаварим" запущен: трое топ чиновников Украины едут в "ЛНР"

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Бывшие жители Луганска мечтают увидеть свои дома и пообщаться со знакомыми.
Необычный хадж на оккупированную территорию задумали трое жителей Луганска, выросшие в одном дворе, сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на издание "Восточный вариант".
Речь идет о директоре телекомпании "UA: Донбасс" Андрее Шаповалове, директоре департамента массовых коммуникаций Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛОВГА) Денисе Денищенко и начальнике управления ЛОГА Антоне Волохове. Все трое идут туда не как люди "при должностях", а как обычные простые луганчане, которые соскучились по родным местам и хотят увидеть тех, с кем развела их война. Их дорога пройдет через мост в Станице Луганская, подступы к которому лишь недавно были разминированы и который сейчас восстанавливают заново. Несмотря на то что все трое намерены отправиться туда как простые люди, они, все же, хотели бы избежать прямого контакта с боевиками так называемой "ЛНР". Чтобы обезопасить себя и привлечь внимание общественности к своему визиту, они решили предать его широкой огласке. "Мы завтра напишем обращения в адрес ОБСЕ, ООН о нашем намерении и призовем обеспечить соблюдение прав человека. Также мы рассчитываем на то, что это событие будет широко освещаться в СМИ, и еще на то, что мы будем не одни - с нами собираются идти и другие люди, которые не были в Луганске 5 лет", - говорит Денис Денищенко.
Ходоки надеются, что их визит в Луганск положит начало диалогу между простыми людьми, которых война изолировала по обе стороны Северского Донца. Они уже придумали рабочее название своей инициативе "Мост" и надеются, что за ней последуют многие другие.
Теги: Донбасс, Луганск, война, ООН, мост, ОБСЕ, ЛНР, Станица Луганская
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