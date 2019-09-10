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СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков через границу с РФ
В Луганской области украинские силовики перекрыли канал контрабандной переправки наркотических средств через таможенную границу Украины в Россию.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает donpress.
В силовом ведомстве отметили, что канал организовал житель Новопсковского района бывший полицейский, через международный автомобильный пункт пропуска Танюшевка. В СБУ добавили:
«Перевозки через таможенную границу осуществляла невестка организатора, после чего наркотические средства передавали заказчикам на территории РФ. В Украину они возвращались уже с деньгами, полученными от сбыта наркотиков».
Отмечается, что 8 сентября правоохранители обнаружили очередную попытку контрабандистов транспортировать нарковещество через границу в РФ. При этом был изъят пакет с каннабисом весом почти 100 граммов, который женщина перевозила в белье, скрыв его таким образом от таможенного контроля.
Следователи провели обыски в местах выращивания, переработки и сортировки наркотических веществ, по месту проживания злоумышленников и на их приусадебном участке.
При этом была обнаружена плантация с 19 кустами конопли, более 3,5 кг расфасованной высушенной конопли, кусты конопли, высушенные для дальнейшей обработки, а также средства в сумме $ 9600 и 61 000 российских рублей.
Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, совершенная по предварительному сговору группой лиц).
На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. По результатам проведенных экспертиз будет решаться вопрос о регистрации уголовных производств по статьям 307 и 310 Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за незаконное изготовление, перевозку и сбыт наркотиков, а также выращивание наркосодержащих растений.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, наркотики, граница, контрабанда, СБУ
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